«Джанлука хотел знать всё о сборной». Манчини рассказал о последней встрече с Виалли

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о последней встрече с Джанлукой Виалли, которая состоялась 29 декабря прошлого года. Вчера, 6 янврая, экс-тренер национальной команды скончался в возрасте 58 лет.
«Он был обессилен, с тихим голосом, но в ясном сознании. Мы поговорили понемногу обо всём, он хотел знать всё о сборной и о планах её развития. Лука улыбался, мы шутили.
Через несколько дней после прощания с Синишей Михайловичем, я потерял ещё одного брата. Младшего брата, как я любил называть Джанлуку. Мы познакомились, когда нам было 16 лет, и с тех пор никогда не расставались. Прошли весь путь вместе. Были радости и горести, победы и поражения. Джанлука был лучшим из нас, совершенным нападающим, совершенным и смелым человеком», — приводит слова Манчини Corriere dello Sport.
- 7 января 2023
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