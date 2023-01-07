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«Джанлука хотел знать всё о сборной». Манчини рассказал о последней встрече с Виалли

«Джанлука хотел знать всё о сборной». Манчини рассказал о последней встрече с Виалли
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о последней встрече с Джанлукой Виалли, которая состоялась 29 декабря прошлого года. Вчера, 6 янврая, экс-тренер национальной команды скончался в возрасте 58 лет.

«Он был обессилен, с тихим голосом, но в ясном сознании. Мы поговорили понемногу обо всём, он хотел знать всё о сборной и о планах её развития. Лука улыбался, мы шутили.

Через несколько дней после прощания с Синишей Михайловичем, я потерял ещё одного брата. Младшего брата, как я любил называть Джанлуку. Мы познакомились, когда нам было 16 лет, и с тех пор никогда не расставались. Прошли весь путь вместе. Были радости и горести, победы и поражения. Джанлука был лучшим из нас, совершенным нападающим, совершенным и смелым человеком», — приводит слова Манчини Corriere dello Sport.

«Это была его борьба, он хотел разобраться сам». Каким мир запомнит легендарного Виалли «Это была его борьба, он хотел разобраться сам». Каким мир запомнит легендарного Виалли
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