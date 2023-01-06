«Это была его борьба, он хотел разобраться сам». Каким мир запомнит легендарного Виалли

Сегодня, 6 января, на 59-м году жизни скончался бывший нападающий сборной Италии, «Челси» и «Ювентуса» Джанлука Виалли. Официальная причина смерти – рак поджелудочной железы. Итальянский экс-футболист и тренер долгое время боролся с недугом, но болезнь оказалась сильнее. Последние дни Виалли провёл в больнице, к сожалению, его состояние ухудшилось в преддверии Рождества. Вспоминаем, как проходила футбольная карьера выдающегося итальянского форварда.

Виалли родился в 1964 году в городе Кремоне на севере Италии. У Джанлуки было счастливое детство: он рос с четырьмя старшими братьями и сёстрами в огромном замке XIV века в деревне Бельджойозо, неподалёку от Милана. Особняк был приобретён его отцом-миллионером, строительным магнатом. Мальчик занимался футболом в родном городе, хотя его семья, за исключением отца (болельщика «Ювентуса»), совсем не интересовалась спортом.

В 16 лет Виалли позвал местный клуб – «Кремонезе». За него он выступал четыре года, после чего в 1984 году его приобрела «Сампдория». Там форвард встретился с одним из главных друзей своей жизни – Роберто Манчини. Вместе их пару стали называть «близнецы-бомбардиры» за их голевые подвиги. «Сампдория», ранее не представлявшая из себя реальную силу в итальянском футболе, вышла на лидирующие позиции: вместе с атакующим дуэтом клуб выиграл Серию A (1990/1991), три Кубка Италии (1985, 1988, 1989) и Кубок обладателей кубков УЕФА – 1990. В финале Кубка кубков «Сампа» победила бельгийский «Андерлехт» со счётом 2:0, а оба гола забил Виалли.

Джанлука Виалли и Роберто Манчини Фото: Alex Morton — UEFA/UEFA via Getty Images

Манчини и Виалли отлично дополняли друг друга: Роберто был невероятно одарён технически, умел делать с мячом абсолютно всё. Он уничтожал соперников на дриблинге, совершал невероятные передачи, а Виалли был идеальным наконечником атак.

Джанлука Виалли экс-форвард сборной Италии и «Сампдории» «Мы провели вместе лучшие годы нашей молодости. С Манчини я пережил лучшие моменты как футболист. Во-первых, мы были молоды, во-вторых, добились невероятного успеха со скромной командой. Это не просто дружба, мы – братья».

В 1990 году Виалли принял участие в чемпионате мира, проходившем в Италии. Он был исключён из состава после того, как не забил пенальти в матче 2-го тура группового этапа с США (1:0), но вернулся в основу на полуфинал с Аргентиной, в котором хозяева турнира уступили в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:4 пен.). В итоге Италия завоевала бронзовые медали, в матче за третье место обыграв Англию (2:1).

Вершиной успеха для «Сампдории» Манчини и Виалли могла стать победа в Кубке европейских чемпионов. В 1992 году итальянцы встретились на «Уэмбли» с «Барселоной». Но «Сампа» уступила в дополнительное время каталонцам со счётом 0:1. Виалли за весь матч нехарактерно для себя упустил три отличных момента, прежде чем Рональд Куман забил решающий гол.

Джанлука Виалли Фото: Mark Leech/Getty Images

Вскоре после этого Виалли принял предложение «Ювентуса», что положило конец золотой эры «Сампдории». Виалли перешёл за рекордную на тот момент для мирового футбола сумму в $ 15 млн. В первый сезон в Турине он выиграл Кубок УЕФА — 1993, а затем под руководством нового тренера Марчелло Липпи помог команде завоевать «золотой дубль»: «Юве» выиграл чемпионат Италии – 1994/1995 и Кубок Италии. Состав «Ювентуса» тех лет выделялся громкими именами: помимо Виалли, за команду выступали, к примеру, Роберто Баджо и Алессандро Дель Пьеро. Наивысшей точкой для клуба стала победа в Лиге чемпионов – 1995/1996. «Ювентус» на «Стадио Олимпико» в Риме в серии пенальти оказался сильнее «Аякса» (1:1, 4:2 пен.).

Джанлука Виалли Фото: Ruediger Fessel/Bongarts/Getty Images

В 30 лет Виалли решил сменить обстановку и попробовать себя в иностранном чемпионате. В 1996 году он присоединился к «Челси». Виалли сразу стал любимчиком на «Стэмфорд Бридж»: этому способствовало превосходное знание английского языка, а также его характер, понравившийся как болельщикам, так и всем в клубе.

В первый сезон итальянец выиграл с командой Кубок Англии, а уже на следующий год получил необычное назначение: Виалли стал играющим тренером «Челси». Из клуба ушёл Руд Гуллит, занимавший ранее аналогичную должность. Виалли перед своим первым важным матчем в Кубке английской лиги с «Арсеналом» буквально раздавал игрокам бокалы шампанского в раздевалке, пытаясь создать непринуждённую атмосферу. Сработало: синие обыграли и «канониров», и «Мидлсбро» в финале, став победителями турнира. Также в 1998 году «Челси» выиграл Кубок обладателей кубков, в финале победив «Штутгарт». Виалли в возрасте 33 лет стал самым молодым тренером в истории европейского футбола, выигравшим международный турнир.

Джанлука Виалли Фото: Clive Brunskill/Allsport/Getty Images

В сезоне-1998/1999 «Челси» занял третье место в АПЛ, что стало лучшим достижением в чемпионате для команды с 1970 года. Однако всего через пять игр следующего сезона клуб отказался от услуг Виалли, который ушёл в «Уотфорд», завершив игровую карьеру. Работа с «шершнями» не задалась для итальянца: клуб, вылетевший в Чемпионшип сезоном ранее, застрял по итогам в середине таблицы (14-е место), после окончания чемпионата Виалли был уволен. После этого клуб и экс-тренер вели долгие судебные разбирательства по поводу компенсации, положенной итальянскому специалисту по контракту.

Дальше он уже не возвращался к деятельности главного тренера. Виалли работал аналитиком и комментатором, в основном на телеканале Sky Italia. Также итальянец создал спортивную инвестиционную компанию Tifosy. Но многое изменилось в 2018 году: Виалли узнал о страшном диагнозе – раке поджелудочной железы.

Джанлука Виалли экс-форвард сборной Италии «Рак — нежелательный попутчик, но я ничего не могу поделать. Он сел со мной в один поезд, я должен идти вперёд и никогда не сдаваться, надеясь, что однажды этот нежеланный гость уйдёт с миром на много лет. У меня есть ещё много дел, который я хочу сделать в этой жизни».

Осенью 2019 года старый друг Виалли — Роберто Манчини — позвал его в сборную Италии на должность главы делегации. Болезнь отступила после длительного лечения, во время которого одной из тяжелейших проблем, как рассказывал Джанлука, стало то, что ему «приходилось рисовать карандашом брови». Итальянская команда стала чемпионом Европы в 2021 году, а Виалли сыграл важную роль в успехе команды. Он всегда был рядом с Манчини, а также мотивировал игроков сборной своим мужественным примером, давая важные наставления в нужные моменты. Невероятно трогательные кадры облетели весь мир после победы Италии в финале: Манчини и Виалли разрыдались в объятиях друг друга. Сложно представить, что ощущали в тот момент два близких друга.

Джанлука Виалли и Роберто Манчини Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

В середине декабря 2022 года Виалли объявил, что покидает пост в сборной Италии для того, чтобы сосредоточиться на борьбе с раком, который объявился снова. «В конце долгих и трудных переговоров с моей замечательной командой онкологов я решил приостановить, надеюсь, временно, свои настоящие и будущие профессиональные обязательства.

Цель состоит в том, чтобы помочь моему телу преодолеть эту фазу болезни, чтобы я как можно скорее смог столкнуться с новыми приключениями и поделиться ими со всеми вами».

К сожалению, Виалли не смог справиться со страшной напастью. Болезнь не щадит никого: чуть раньше от рака также скончался легендарный сербский футболист и тренер Синиша Михайлович.

Грэм Сунесс партнёр Виалли в «Сампдории» «Он был действительно хорошим человеком. Люди будут хвалить его, говоря о его игровых способностях. Но прежде всего нужно помнить, что это был за человек. Я не врач, но когда я смотрел на него, мне казалось, что я видел человека, который бьётся. Например, когда он был в Англии во время Евро. Это настолько типично для него, что он держал всё в секрете. Это была его борьба, он хотел разобраться с этим сам, не хотел обременять других людей».

Мир навсегда запомнит Виалли как мужественного и брутального человека, который не сдавался до последнего момента. А футбольные болельщики будут ассоциировать его имя с легендарными «Сампдорией» и «Ювентусом».