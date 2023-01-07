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ЦСКА огласил состав на сборы в ОАЭ

ЦСКА огласил состав на сборы в ОАЭ
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Московский ЦСКА определился с фамилиями 29 футболистов, которые отправятся в составе команды на первый тренировочный сбор в Объединённых Арабских Эмиратах.

Отметим, что вместе с командой в ОАЭ полетят защитники Илья Агапов и Игорь Дивеев. Первый стал игроком ЦСКА лишь вчера, 6 января, перейдя из «Пари НН». Второй — не играл с середины сентября 2022 года из-за травмы.

19 января ЦСКА проведёт товарищеский матч с «Оренбургом». Соперник по игре 15 января будет сообщён позднее.

В чемпионате России команда Владимира Федотова в 17 матчах набрала 29 очков и ушла на зимнюю паузу на пятом месте турнирной таблицы. В 1/4 финала Фонбет Кубка России ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Двухматчевое противостояние с «быками» ожидается в конце февраля.

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