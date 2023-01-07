Малиновский близок к переходу в «Марсель»
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Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский близок к переходу в «Марсель». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Сумма трансфера составит € 12 млн плюс бонусы. Сделка практически закрыта, клуб подпишет соглашение с игроком на следующей неделе. Согласован долгосрочный контракт.
Напомним, Малиновский стал игроком «Аталанты» летом 2019 года. В нынешнем сезоне в 19 матчах во всех турнирах полузащитник забил два гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Малиновского в € 18 млн.
В нынешнем сезоне «Марсель» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 36 очков в 17 играх. 11 января клуб сыграет с «Труа».
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