Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский близок к переходу в «Марсель». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Сумма трансфера составит € 12 млн плюс бонусы. Сделка практически закрыта, клуб подпишет соглашение с игроком на следующей неделе. Согласован долгосрочный контракт.

Напомним, Малиновский стал игроком «Аталанты» летом 2019 года. В нынешнем сезоне в 19 матчах во всех турнирах полузащитник забил два гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Малиновского в € 18 млн.

В нынешнем сезоне «Марсель» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 36 очков в 17 играх. 11 января клуб сыграет с «Труа».