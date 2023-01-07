Марко Ройс может перейти в «Аль-Наср». Его контракт с «Боруссией» Д истекает летом

У капитана дортмундской «Боруссии» Марко Ройса заканчивается контракт летом 2023 года, и будущее немецкого полузащитника пока остаётся туманным. Как сообщает Daily Mail, этим желает воспользоваться «Аль-Наср», который хочет предложить хороший контракт игроку «шмелей».
После перехода Криштиану Роналду в «Аль-Наср» многих игроков стали связывать с клубом из Саудовской Аравии. В их числе Лука Модрич и Эден Азар из мадридского «Реала» и Серхио Рамос из «ПСЖ».
Ройс выступает за «шмелей» с 2012 года, вернувшись к дортмундцам после трёхлетнего пребывания в «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Из-за очередной травмы игрок не смог помочь сборной Германии на чемпионате мира в Катаре, где команда не сумела выйти из группы, уступив первые две строчки Испании и Японии.
Роналду рассказал смешную историю перед матчем «Аль-Насра»:
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