Анчелотти — о пенальти в матче с «Вильярреалом»: по правилам, оба пенальти — это пенальти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подвёл итоги матча с «Вильярреалом», в котором его команда уступила со счётом 1:2.

«Это была ровная и конкурентная игра, но они были на высоком уровне, а мы нет. Мы упустили контроль над тем, что у нас хорошо получается, и нам нужно сосредоточиться на решении проблемы. Мы не были компактны, мы не очень хорошо закрывались в защите, и для нас это важно, потому что мы много работаем над этим.

Назначенные пенальти? По регламенту, оба пенальти — это пенальти. И мы, люди, работающие в футболе, должны к этому привыкнуть.

Как и в прошлом году, мы начали не очень хорошо, но пора сосредоточиться на Суперкубке», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.