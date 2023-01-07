Анчелотти — о пенальти в матче с «Вильярреалом»: по правилам, оба пенальти — это пенальти
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подвёл итоги матча с «Вильярреалом», в котором его команда уступила со счётом 1:2.
«Это была ровная и конкурентная игра, но они были на высоком уровне, а мы нет. Мы упустили контроль над тем, что у нас хорошо получается, и нам нужно сосредоточиться на решении проблемы. Мы не были компактны, мы не очень хорошо закрывались в защите, и для нас это важно, потому что мы много работаем над этим.
Назначенные пенальти? По регламенту, оба пенальти — это пенальти. И мы, люди, работающие в футболе, должны к этому привыкнуть.
Как и в прошлом году, мы начали не очень хорошо, но пора сосредоточиться на Суперкубке», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.
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