Илью Агапова представили футболистам ЦСКА. Видео

Защитник ЦСКА Илья Агапов на первой тренировке команды в ОАЭ был представлен своим одноклубникам. 21-летний футболист два дня назад официально перешёл в команду из «Пари НН».

Ранее «Чемпионату» стало известно, что Агапов будет получать в новой команде € 300 тыс. в год. Защитник сборной России заключил с ЦСКА контракт до 2027 года.

Илья Агапов — воспитанник казанского футбола. Ранее он также выступал за «Спартак-2», «Нефтехимик» и «Рубин». В «Пари НН» защитник перешёл летом 2021 года.



Отметим, что в обратном направлении на правах полугодичной аренды отправился форвард Владислав Яковлев. При этом у «Пари НН» есть фиксированная опция выкупа футболиста.

Юрий Газинский — о просмотре в ЦСКА и переходе в «Урал». Видеоролик: