Илью Агапова представили футболистам ЦСКА. Видео
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Защитник ЦСКА Илья Агапов на первой тренировке команды в ОАЭ был представлен своим одноклубникам. 21-летний футболист два дня назад официально перешёл в команду из «Пари НН».
Ранее «Чемпионату» стало известно, что Агапов будет получать в новой команде € 300 тыс. в год. Защитник сборной России заключил с ЦСКА контракт до 2027 года.
Илья Агапов — воспитанник казанского футбола. Ранее он также выступал за «Спартак-2», «Нефтехимик» и «Рубин». В «Пари НН» защитник перешёл летом 2021 года.
Отметим, что в обратном направлении на правах полугодичной аренды отправился форвард Владислав Яковлев. При этом у «Пари НН» есть фиксированная опция выкупа футболиста.
Юрий Газинский — о просмотре в ЦСКА и переходе в «Урал». Видеоролик:
Новость по темеСтала известна зарплата Ильи Агапова в ЦСКА
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