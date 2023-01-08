Алаба: у Крооса ещё много бензина в баке. Надеюсь, он продлит контракт с «Реалом»

Защитник «Реала» Давид Алаба высказался о будущем полузащитника мадридского клуба Тони Крооса.



«Мы все надеемся, что Кроос подпишет контракт. Думаю, ему предстоит пробежать ещё много километров по футбольному полю до завершения карьеры. Он играет заметную роль как на поле, так и за его пределами. Без сомнения, у Тони ещё много бензина в баке. Надеюсь, он подставит подпись под новым контрактом», — приводит слова Алабы Bild.



Напомним, срок действия контракта 32-летнего полузащитника с «Королевским клубом» истекает в конце сезона-2022/2023. Кроос перешёл в «Реал» из «Баварии» в 2014 году. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 13 матчах чемпионата Испании, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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