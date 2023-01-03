Анчелотти рассказал о будущем Крооса в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал будущее полузащитника Тони Крооса.

«Он вполне уверен в этом. Всё будет понятно в течение следующего месяца. Мне как футбольному фанату невозможно представить, что он намерен завершить карьеру. Он сказал, что хочет завершить карьеру в «Реале», потому, думаю, он продлит контракт», — приводит слова Анчелотти Goal.com.

Срок контракта 32-летнего полузащитника с королевским клубом истекает в конце сезона-2022/2023. Кроос перешёл в «Реал» из «Баварии» в 2014 году. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 12 матчах испанской Примеры, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Крооса в € 20 млн.

Первый гол Тони Крооса в составе мадридского «Реала»