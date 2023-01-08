Президент «Бенфики» Руй Кошта подозревается в организации договорных матчей, сообщает Daily Mail.



Португальские правоохранительные органы продолжают расследование в отношении «орлов», которые могли участвовать в договорных матчах. Следствие изучает период с 2016 по 2020 год.



Напомним, Кошта на посту президента «Бенфики» сменил Луиша Фелипе Виейру, который летом 2021 года ушёл в отставку после обвинения в мошенничестве, подделке документов и отмывании денег.



Как предполагается, «орлы» извлекали выгоду из договорных матчей. Доказательства этого есть в электронных письмах, которые были выявлены в ходе процесса.



Если будет установлено, что «Бенфика» обещала вознаграждение игрокам и персоналу соперника, клуб может получить наказание в виде крупного штрафа или даже понижения в классе.

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