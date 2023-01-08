«Милан» — «Рома»: стартовые составы на центральный матч 17-го тура Серии А

Сегодня, 8 января, состоится матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» на стадионе «Сан-Сиро» примет «Рому». Главным арбитром на игру назначен Давиде Масса. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
Команды огласили стартовые составы.
«Милан»: Тэтэрушану, Калабрия, Калюлю, Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Салемакерс, Диас, Леау, Жиру. Запасные: Нава, Миранте, Боццолан, Габбиа, Дест, Тшау, Вранкс, Бакайоко, Адли, Побега, Де Кетеларе, Лазетич.
«Рома»: Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Челик, Кристанте, Пеллегрини, Залевский, Дибала, Дзаньоло, Абрахам. Запасные: Свилар, Боэр, Винья, Кумбула, Спинаццола, Тахирович, Камара, Матич, Бове, Вольпато, Майчрзяк, Шомуродов, Эль-Шаарави, Сольбаккен, Белотти.
- 8 января 2023
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