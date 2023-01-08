Защитник сборной Армении Мкртчян отправится на сбор с «Пари Нижний Новгород»

Защитник клуба «Арарат-Армения» и сборной Армении Стёпа Мкртчян отправится на сбор с «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщил журналист Сурен Меликсетян в своём телеграм-канале.

19-летний футболист провёл за сборную Армении два матча в текущем сезоне Лиги наций.

Футболисты «Пари Нижний Новгород» прошли углублённое медицинское обследование в Москве. Завтра, 9 января, команда отправится на сборы в Турцию. Первый сбор с 9 по 20 января пройдет в районе Лара (Анталья).

Ранее нижегородцы расстались с защитником Ильёй Агаповым, который перешёл в московский ЦСКА. «Пари Нижний Новгород» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 12-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 19 очков после 17 матчей.