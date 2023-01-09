Владельцы «ПСЖ» начали переговоры о покупке «Тоттенхэма»

Компания Qatar Sports Investments (QSI), владеющая «Пари Сен-Жермен», хочет инвестировать в ещё одну команду, сообщает в своём «твиттере» авторитетный журналист Бен Джейкобс.
По сведениям источника, представители компании активно общаются с клубами АПЛ, включая «Тоттенхэм». Президент «ПСЖ» и генеральный директор QSI Нассер Аль-Хелаифи на этой неделе встретился с председателем совета директоров лондонского клуба Дэниэлем Леви.
Встреча носила ознакомительный характер. Переговоры находятся на ранней стадии. QSI только оценивает все варианты и клубы. Также сообщается, что компания пока не вела переговоры с «Ливерпулем», акции которого находятся на рынке.
Напомним, Qatar Sports Investments помимо «ПСЖ» уже владеет 23% акций португальской «Браги».
Неймар напугал детей на тренировке «ПСЖ»
- 9 января 2023
-
07:19
-
06:43
-
06:30
-
06:16
-
05:35
-
05:27
-
04:50
-
04:21
-
04:13
-
04:09
-
03:47
-
03:36
-
03:25
-
03:13
-
03:13
-
03:03
-
02:44
-
02:35
-
02:20
-
02:11
-
01:28
-
01:24
-
00:57
-
00:55
-
00:49
-
00:44
-
00:35
-
00:29
-
00:12
-
00:09
-
00:08
- 8 января 2023
-
23:47
-
23:40
-
23:34
-
23:33