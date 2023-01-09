Владельцы «ПСЖ» начали переговоры о покупке «Тоттенхэма»

Компания Qatar Sports Investments (QSI), владеющая «Пари Сен-Жермен», хочет инвестировать в ещё одну команду, сообщает в своём «твиттере» авторитетный журналист Бен Джейкобс.



По сведениям источника, представители компании активно общаются с клубами АПЛ, включая «Тоттенхэм». Президент «ПСЖ» и генеральный директор QSI Нассер Аль-Хелаифи на этой неделе встретился с председателем совета директоров лондонского клуба Дэниэлем Леви.



Встреча носила ознакомительный характер. Переговоры находятся на ранней стадии. QSI только оценивает все варианты и клубы. Также сообщается, что компания пока не вела переговоры с «Ливерпулем», акции которого находятся на рынке.



Напомним, Qatar Sports Investments помимо «ПСЖ» уже владеет 23% акций португальской «Браги».

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