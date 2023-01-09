Марко Ройс прокомментировал слухи о переходе в «Аль-Наср»

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал слухи о своём возможном переходе в саудовский «Аль-Наср».

«Конечно, вы думаете наперёд, ведь у меня осталось всего полгода по контракту с «Боруссией». Но если бы я сказал, что сам не думал об этом, это тоже было бы неправильно. У меня есть человек, который помогает мне разбираться с этим. Сейчас для меня важно просто оставаться в форме. Об остальном вы узнаете в будущем», — приводит слова Ройса Kicker.

Ранее о возможном переходе 33-летнего Ройса в «Аль-Наср» сообщал Daily Mail. Немец является воспитанником дортмундской «Боруссии», выступая за основную команду с 2012 года. В конце июня 2023 года контракт Ройса с клубом истекает.

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