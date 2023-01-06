Форвард «Боруссии» вылечился от страшной болезни! И уже рвётся на поле

Хорошие новости на старте 2023 года! Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер возвращается к тренировкам с командой. В понедельник, 2 января, форвард приехал на базу клуба и прошёл тест на работоспособность. А уже сегодня Аллер отправится с «Боруссией» на сбор в Испанию. На данный момент ожидается, что он будет участвовать в силовых и восстановительных тренировках, прежде чем вернётся к работе с мячом. Руководство «Дортмунда» надеется, что нападающий наконец-то сможет дебютировать за клуб ближе к концу сезона-2022/2023.

Нападающий перешёл в немецкий клуб из «Аякса» летом 2022 года, но вскоре стало известно, что у игрока была обнаружена злокачественная опухоль яичка. Для лечения Аллеру предстоял курс химиотерапии, также он перенёс две операции. К счастью, уже спустя полгода Себастьен ощущает себя отлично.

«Всех с Новым годом! И он начинается для меня очень хорошо, потому что я возвращаюсь на поле! 2022 год был не самым простым, но он подготовил меня ко всем новым вызовам, которые предложит мне 2023 год. С нетерпением жду встречи со всеми вами снова», — написал Аллер в своих социальных сетях.

Ранее форвард рассказывал, как оповестил своих близких об ужасной болезни летом: «Моя жена была в шоке, но она смогла с этим справиться. Однако с мамой всё было по-другому, потому что матери есть матери. Я позвонил своим братьям и сёстрам, чтобы убедиться, что они будут рядом с ней, чтобы она не чувствовала себя одинокой».

Себастьен Аллер Фото: Alexandre Simoes/Getty Images

Аллер отмечал, что проводил в больнице пять дней в неделю на протяжении трёх недель, не вставая с постели. Затем он получал двухнедельный период отдыха. Таких фаз химиотерапии всего было четыре. «После этого, в зависимости от того, как опухоль прогрессирует и как распространяется, тебя могут принудить к операции», — отмечал форвард.

Себастьян Кель спортивный директор «Боруссии» «Мы очень рады, что Себастьен вернулся в «Боруссию» и может присоединиться к команде. Последние несколько недель были очень позитивными. Себастьен сильно боролся. Он невероятно позитивно настроен и хочет вернуться на поле. Мы продолжим сопровождать его на этом пути».

Дортмундцам в текущем сезоне очень не хватает Аллера. После ухода Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» именно Себастьен должен был стать главной ударной силой клуба. После новости о его болезни «Боруссия» в экстренном порядке подписала контракт с Антони Модестом. Но его статистика оставляет желать лучшего: всего два гола за 20 матчей во всех турнирах. Так что возвращение Аллера может решить ряд вопросов с атакой «шмелей».

«У клуба отличный стадион, но самый лучший стадион — ничто без болельщиков. Мне не терпится прочувствовать поддержку более 80 тысяч зрителей как части семьи «Боруссии». Надеюсь, в ближайшие годы мы вместе добьёмся больших успехов, а затем сможем отпраздновать это всё вместе», — отмечал форвард при переходе в «Боруссию». Будем надеяться, что Аллер как можно скорее сможет осуществить своё желание.