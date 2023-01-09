«Челси» не собирается увольнять Грэма Поттера. Руководство клуба доверяет тренеру

Несмотря на провальные результаты «Челси», руководство лондонского клуба доверяет действующему главному тренеру Грэму Поттеру. Наставнику предоставят больше ресурсов для достижения результатов, информирует журналист Бэн Джейкобс в своём «твиттере».
Согласно сведениям источника, боссы «Челси» уверены в тренерских качествах Поттера и не собираются увольнять его. К тому же при трудоустройстве тренер потребовал гарантию, что ему дадут время и не будут принимать резких решений в первом же сезоне.
Руководство «аристократов» считает, что клуб находится в переходном периоде, а состав команды далёк от оптимального, что сказывается на результатах. При этом в Поттере боссы «Челси» видят идеального тренера на долгосрочную перспективу.
Напомним, лондонцы уже вылетели из всех кубковых соревнований, а в турнирной таблице АПЛ занимают лишь 10-е место.
- 9 января 2023
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