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«Челси» не собирается увольнять Грэма Поттера. Руководство клуба доверяет тренеру

«Челси» не собирается увольнять Грэма Поттера. Руководство клуба доверяет тренеру
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Несмотря на провальные результаты «Челси», руководство лондонского клуба доверяет действующему главному тренеру Грэму Поттеру. Наставнику предоставят больше ресурсов для достижения результатов, информирует журналист Бэн Джейкобс в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, боссы «Челси» уверены в тренерских качествах Поттера и не собираются увольнять его. К тому же при трудоустройстве тренер потребовал гарантию, что ему дадут время и не будут принимать резких решений в первом же сезоне.

Руководство «аристократов» считает, что клуб находится в переходном периоде, а состав команды далёк от оптимального, что сказывается на результатах. При этом в Поттере боссы «Челси» видят идеального тренера на долгосрочную перспективу.

Напомним, лондонцы уже вылетели из всех кубковых соревнований, а в турнирной таблице АПЛ занимают лишь 10-е место.

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