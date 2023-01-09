Лебёф: никогда не видел, чтобы «Челси» был настолько слаб. Ключевые игроки просто позорны

Бывший защитник «Челси» и сборной Франции Франк Лебёф жёстко раскритиковал лондонский клуб после вылета из Кубка Англии. Напомним, накануне «аристократы» разгромно проиграли «Манчестер Сити» (0:4) и вылетели из турнира.
«Мистер Поттер, хватит, нужно что-то менять! Это не тот клуб, который я знаю. Этой команде очень далеко до европейских трофеев. Я очень расстроен тем, что вижу. Думаю, это действительно неуважение. Они не делают ничего, чтобы хотя бы заставить людей гордиться. Сражайтесь, делайте что-то!
Я никогда не видел, чтобы «Челси» был настолько слаб. У игроков нет воли, нет мужества и храбрости, чтобы биться за свои цвета. У них нет гордости. Игроки, из которых состоит костяк команды, просто позорны. Они ничего не делают", — приводит слова Лебёфа Daily Mail со ссылкой на ESPN.
- 9 января 2023
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