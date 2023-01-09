Тренер «Бенфики» — о переходе Фернандеса в «Челси»: проблема с Энцо закрыта

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Роджер Шмидт рассказал, как обстоит ситуация с возможным переходом аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса в лондонский «Челси».
«Проблема с Энцо закрыта. Больше никаких трудностей. Он наш игрок. Он в очень хорошем состоянии и хорошо тренируется. Для нас он ключевой футболист. Думаю, что я уже достаточно сказал об этом», — приводит слова Шмидта журналист CBS Sports Бен Джейкобс.
Напомним, ранее появлялась информация, что синие предложили за победителя чемпионата мира и лучшего молодого игрока турнира около € 127 млн. После этого переговоры между клубами прекратились, а реальное предложение лондонцев за Энцо было в пределах € 90 млн плюс три игрока в аренду, включая Хакима Зиеша.
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