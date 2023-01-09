Романо: «Челси» всё ещё заинтересован в подписании Захаряна. Игрок хочет этот трансфер

Лондонский «Челси» сохраняет интерес к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну. Об этом сообщает известный итальянский журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации инсайдера, «Челси» всё ещё настроен осуществить переход российского полузащитника, несмотря на сложности, возникшие при оформлении трансфера. Сам Захарян также по-прежнему хочет присоединиться к синим.
Напомним, Захарян мог стать игроком «Челси» ещё летом 2022 года, однако уже согласованный трансфер сорвался по экономическим причинам. 19-летний футболист остался в московском «Динамо», сыграв в этом сезоне 16 матчей в Российской Премьер-лиге, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами, а также добавил к ним один гол и один результативный пас в пяти матчах Кубка России.
- 9 января 2023
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