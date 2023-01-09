Маттеус: Мюллер не был таким блестящим, так как в «Баварии» и Германии нет Левандовского

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением о Томасе Мюллере, который принял решение не прекращать выступления за «бундестим».

«Он лидер. Молодые игроки смотрят на него с уважением и задают ему вопросы. Но на его позиции в сборной есть много других игроков. Конкуренция с такими игроками, как Джамал Мусиала, Флориан Вирц и Кай Хаверц, очень велика. Я думаю, что Ханси Флик всегда должен играть с чистым нападающим. Но это будет означать, что у всех четырёх игроков, которых я упомянул, будет на одну позицию меньше.

По собственному опыту могу сказать, что, возможно, я слишком поздно покинул сборную. В конце 1990-х дела у меня шли очень хорошо на клубном уровне, но не в сборной.

Я думал, что Томас был в своих лучших проявлениях, когда он сосредоточился только на «Баварии». Но в последние полтора года его игра за мюнхенцев не была такой хорошей, учитывая, что ему приходилось также играть за сборную. Из-за своего положения в обеих системах — в «Баварии» и в Германии нет Роберта Левандовского — Томас не был таким блестящим», — приводит слова Маттеуса Bayern&Germany.

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