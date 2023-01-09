Маттеус: решение Мюллера остаться в сборной Германии стало неожиданностью

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал решение Томаса Мюллера не завершать карьеру в составе «бундестим».

«Его решение стало для меня неожиданностью, потому что я думал, что в следующие три-пять лет он сосредоточится только на мюнхенской «Баварии». Но я рад за Томаса, что у него всё ещё есть амбиции играть за сборную Германии. Если он верит, что может это сделать и показывать хорошие результаты, тогда добро пожаловать.

Конечно, Евро-2024 в Германии также является мотивацией для Томаса. Я был бы счастлив, если бы он выиграл чемпионат Европы, единственный крупный титул, которого у него ещё нет. Если Томас будет доступен, тренер будет опираться на него. Я знаю Ханси [Флика]. Конечно, он полагается на молодых игроков, но Томас Мюллер по-прежнему пользуется большим доверием благодаря своим успехам, опыту и манере игры», — приводит слова Маттеуса Bayern&Germany.

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