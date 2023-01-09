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Андрей Червиченко назвал главную интригу второй части РПЛ

Андрей Червиченко назвал главную интригу второй части РПЛ
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал основные интриги второй половины сезона Российской Премьер-Лиги.

«Во второй части сезона РПЛ есть довольно много интриг. Главная из них — сможет ли «Спартак» оказать хоть какое-то давление на «Зенит», поджать их, или нет. Интересно, удержится ли «Ростов» на третьем месте. Внизу тоже будет жарко. Очень увлекательно будет наблюдать за спасением «Локомотива» из зоны вылета. Команды там опытные — борьба будет серьёзной. За какими-то отдельно взятыми футболистами смотреть не буду. Командная игра меня привлекает гораздо сильнее», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

«Зенит» возглавляет чемпионат, набрав 42 очка. На второй строчке находится «Спартак» (36), а на третьей – «Ростов» (35). «Локомотив» располагается на 14-м месте (13), в зоне стыковых матчей.

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