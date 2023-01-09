Андрей Червиченко: давать 37-летнему Роналду € 200 млн в год — явный перебор и безумие!

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, что больше всего его удивило в наступившем 2023 году.
«Пока что больше всего в 2023 году меня удивила зарплата Роналду в «Аль-Насре». С арабских нефтяных денег можно беситься бесконечно, но давать 37-летнему Роналду € 200 млн в год — явный перебор и безумие! Этим всем они портят футбол. Безумные цифры рвут шаблоны адекватности. Зачем поднимать планку всё выше и выше? Максимально глупо», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» 30 декабря 2022 года. Согласно договору, 37-летний португалец будет получать от клуба из Саудовской Аравии € 90 млн, а остальную сумму – в соответствии со спонсорскими и рекламными соглашениями.
- 9 января 2023
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