Спортдиректор «Аталанты» высказался о переходе Малиновского в «Марсель»

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико прокомментировал уход украинского полузащитника Руслана Малиновского в «Марсель». Сделка оформлена в виде аренды до конца сезона с последующим выкупом.
«Мы благодарим его за то, что он сделал за время, проведённое здесь, в «Аталанте». Появилась возможность продажи, и мы решили ею воспользоваться. Не считая Руслана, который часто выходил на поле, у нас много возможностей для замены. Поэтому мы решились на эту сделку.
Мы думаем о возможностях, которые появляются у нас. Мы каждый день разговариваем с [главным тренером] Гасперини. Мы обсуждаем все возможности на рынке, которые позволят нам повлиять на состав», — приводит слова Д’Амико журналист Джанлука Ди Марцио.
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