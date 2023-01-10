Ольмо: кого боюсь больше — Гвардиолу или Холанда? В «Ман Сити» трудно выбрать одно имя

Атакующий полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо в преддверии двухматчевого противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» ответил на вопрос, кого боится больше всего в команде.

«Кого я боюсь больше — Гвардиолу или Холанда? В такой команде сложно выбрать одно конкретное имя. Здесь собраны такие игроки, как Де Брёйне и Бернарду Силва. Но у нас также достаточно хороших игроков, чтобы бросить им вызов. Это будет сложно», — приводит слова Ольмо издание Sport.es.

Первый матч между командами состоится 22 февраля в Германии, а ответный – 14 марта в Англии. «Горожане» вышли в плей-офф турнира, выиграв группу и обойдя в таблице «Боруссию» Д, «Севилью» и «Копенгаген». «РБ Лейпциг» занял вторую строчку в квартете, уступив лидерство «Реалу», но обогнав «Шахтёр» и «Селтик».

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