Аршавин высказался о перспективах Дзюбы вернуться в РПЛ

Директор департамента развития молодёжного футбола «Зенита» Андрей Аршавин высказался о российском нападающем Артёме Дзюбе.
«Дзюбе можно было либо играть за меньшие деньги, либо сидеть за большие. Сейчас денег стало меньше в чемпионате России. А топ-клубы вряд ли захотят ему платить. Может ли Дзюба закончить карьеру? Может быть, не знаю. Это его решение будет. Кто-то его точно захочет. Вопрос финансов», — приводит слова Аршавина Metaratings.
Напомним, Дзюба находится в статусе свободного агента после того, как расторг контракт с турецким «Адана Демирспор» в ноябре 2022 года, куда перешёл летом того же года из санкт-петербургского «Зенита» после истечения соглашения с сине-бело-голубыми.
Ранее появилось информация, что Дзюба через своих представителей предлагает свои услуги клубам РПЛ.
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