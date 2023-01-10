Аршавин высказался о перспективах Дзюбы вернуться в РПЛ

Директор департамента развития молодёжного футбола «Зенита» Андрей Аршавин высказался о российском нападающем Артёме Дзюбе.

«Дзюбе можно было либо играть за меньшие деньги, либо сидеть за большие. Сейчас денег стало меньше в чемпионате России. А топ-клубы вряд ли захотят ему платить. Может ли Дзюба закончить карьеру? Может быть, не знаю. Это его решение будет. Кто-то его точно захочет. Вопрос финансов», — приводит слова Аршавина Metaratings.



Напомним, Дзюба находится в статусе свободного агента после того, как расторг контракт с турецким «Адана Демирспор» в ноябре 2022 года, куда перешёл летом того же года из санкт-петербургского «Зенита» после истечения соглашения с сине-бело-голубыми.

Ранее появилось информация, что Дзюба через своих представителей предлагает свои услуги клубам РПЛ.