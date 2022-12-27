После Турции Дзюба до сих пор без клуба. Но ему хорошо и вне футбола

Артём Дзюба без клуба с 3 ноября. В тот день он расторг контракт с «Адана Демирспор». И к такому статусу футболиста многие уже начинают привыкать. Вспомните лето. В конце мая нападающий попрощался с «Зенитом», и начались долгие поиски нового места работы. Они закончились только в середине августа – 2,5 месяца форвард был свободным агентом. Теперь новая пауза. И совсем непонятно, как долго она продлится.

В какие клубы звали Артёма после Турции?

Первым делом Дзюбу отправили в Медиалигу. Роман Шишкин заявил, что Артём наигрался в большой футбол и пора попробовать себя в чём-то новом. Очевидно, что ему поступали предложения сыграть там. Но, похоже, Артёму это пока не очень интересно.

Через пару дней после расторжения контракта в Италии сообщили, что к игроку есть интерес со стороны «Венеции». Информацию подтвердили на уровне руководства клуба. Там уже играет россиянин Денис Черышев, поэтому в планах было воссоздать связку, которая здорово проявила себя ещё на ЧМ-2018. Дальше разговоров дело не пошло. Хотя считалось, что кандидатуру футболиста лоббирует Паоло Ваноли – нынешний тренер команды. Сейчас переход Дзюбы туда практически исключён.

Параллельно появлялись варианты и в России. 9 ноября «РБ Спорт» сообщил, что нападающий рассматривает два сценария дальнейшей карьеры. Первый – переход в «Рубин», альтернатива – «Торпедо». Но вскоре из Казани уволился Леонид Слуцкий, так что теперь Артём вряд ли там окажется. Информацию об интересе «Торпедо» подтверждал в том числе президент клуба Илья Геркус. Однако и этот вариант, похоже, сорвался. В руководстве посчитали, что 34-летний Дзюба не сможет усилить москвичей.

В середине ноября Дзюба возглавил список самых дорогих свободных агентов мира. Портал Trasfermarkt оценил его в € 4 млн. 19 ноября «Чемпионат» сообщил, что футболиста предложили «Краснодару», но те отказались подписывать с ним контракт. Параллельно появлялась информация о вариантах в ОАЭ, но тоже не получила развития.

Артём Дзюба Фото: ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES

6 декабря Кокорин сообщил, что Дзюбу могут позвать на Кипр, но в роли тренера. Говорили, что это идея клуба «Кармиотисса» с российским инвестором. Но это так и осталось на уровне слухов. Никто из официальных лиц это не подтверждал.

Так что к концу года Артём остаётся без команды. Вероятно, его это не очень смущает.

Артём ходит по YouTube-шоу и играет в квизы. А ещё сыграл за «Спартак»

В конце ноября Дзюба и Слуцкий сыграли в Москве в квиз. Это не редкий случай для мужчин. Ранее они делали то же самое в Казани. А после вместе сходили на YouTube-канал «Площадка», где в стриме обсуждали матч чемпионата мира.

Вообще, Дзюба стал часто появляться в YouTube. Самая громкая история – приход на интервью в проект «Плюшки», где нападающему задавали абсурдные вопросы. Ведущий даже заставлял игрока заявить о завершении карьеры. Но Артём отрицательно кивнул.

Недавно Дзюба сыграл в турнире выпускников академии «Спартака». И даже победил вместе с 1988 годом.

«Безумно рад был поучаствовать, до этого не получалась никак! Но наконец-то получилось приехать и выиграть. Было очень тяжело, составы у всех сильные. Спасибо организаторам и всем, кто приехал поиграть, увидеться!» — написал он в соцсетях.

Так что у игрока точно весёлая жизнь. И без футбола она пока точно не стала скучнее.