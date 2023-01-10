Футбольный агент обвинила президента FFF Ле Гре в сексуальных домогательствах

Футбольный агент Соня Суид обвинила Президента Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре в сексуальных домогательствах.
«Мне было тогда 28 лет. Ему было 72 года. Он должен иметь уважение. Он никогда не смотрел на меня не как на агента, а как на конфетку, которую нужно пожевать. Грубо говоря, он видел во мне две груди и задницу. Я одна из редких женщин-агентов, стараюсь проявить себя. И, несмотря на это, я понимала, что единственное, что его интересовало, это мои две груди и моя задница. Это насилие, мне было больно. Это унизительно», — приводит слова Суид Ge.globo.
Также Суид рассказала, что в 2014 году Ле Гре пригласил её в свою квартиру для обсуждения рабочих моментов. Когда она зашла в комнату, то увидела два бокала с шампанским. Суид смогла найти предлог покинуть квартиру.
Напомним, ранее Ле Гре жёстко ответил на вопрос о Зидане в одном из своих интервью, заявив, что не стал бы брать трубку, если бы Зинедин ему позвонил. Позже Ле Гре извинился перед бывшим футболистом.
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