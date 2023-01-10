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Андрей Аршавин: Вендел может уйти из «Зенита»? Всё заморозились

Андрей Аршавин: Вендел может уйти из «Зенита»? Всё заморозились
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Директор департамента развития молодёжного футбола «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба бразильского полузащитника Вендела.

«Всё заморозились, никто никуда не уходит», — приводит слова Аршавина „РБ Спорт“.

Напомним, Ведел перешёл в «Зенит» в октябре 2020 года из лиссабонского «Спортинга». Ранее футболист у себя на родине выступал за «Флуминенсе». В нынешнем сезоне на счету полузащитника 22 матча за российский клуб во всех турнирах, в которых бразилец забил восемь голов и стал автором трёх результативных передач.

Текущая трансферная стоимость 25-летнего Вендела порталом Transfermarkt оценивается в € 22 млн. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года.

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