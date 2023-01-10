Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Боруссии» рассказали о том, как проходит возвращение Аллера к тренировкам

В «Боруссии» рассказали о том, как проходит возвращение Аллера к тренировкам
Комментарии

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель высказался о тренировочном процессе нападающего команды Себастьяна Аллера.

«Мы относимся к его возвращению на поле очень осторожно. В перерывах между процедурами он занимался спортом, беговыми упражнениями. Но быть бегуном и тренироваться с футбольной командой два раза в день – огромная разница, потому что движения разные и в футболе они более интенсивные. Мы должны дать ему ещё время», – приводит слова Келя пресс-служба клуба.

Напомним, Аллер перешёл в дортмундскую «Боруссию» из амстердамского «Аякса» в летнее трансферное окно. После перехода у нападающего была диагностирована злокачественная опухоль яичка. Аллер прошёл курс химиотерапии и перенёс две операции.

Новость по теме
«У меня мурашки по коже». Ройс — о возвращении Аллера к тренировкам в «Боруссии» Д
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023