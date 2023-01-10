В «Боруссии» рассказали о том, как проходит возвращение Аллера к тренировкам

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель высказался о тренировочном процессе нападающего команды Себастьяна Аллера.



«Мы относимся к его возвращению на поле очень осторожно. В перерывах между процедурами он занимался спортом, беговыми упражнениями. Но быть бегуном и тренироваться с футбольной командой два раза в день – огромная разница, потому что движения разные и в футболе они более интенсивные. Мы должны дать ему ещё время», – приводит слова Келя пресс-служба клуба.



Напомним, Аллер перешёл в дортмундскую «Боруссию» из амстердамского «Аякса» в летнее трансферное окно. После перехода у нападающего была диагностирована злокачественная опухоль яичка. Аллер прошёл курс химиотерапии и перенёс две операции.