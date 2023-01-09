«У меня мурашки по коже». Ройс — о возвращении Аллера к тренировкам в «Боруссии» Д

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс высказался о возвращении форварда Себастьена Аллера к тренировкам после лечения от онкологического заболевания.



«У меня мурашки по коже от его возвращения на поле. Мы были невероятно счастливы, что он вернулся. Мы все снимаем шляпу перед его борьбой. Он продемонстрировал силу духа. Каждый день мы видим, как он тренируется и выкладывается на 100%. Конечно, Аллеру нужно ещё наверстать упущенное, но он уверенно проходит через всё это. Мы должны сохранять спокойствие и дать ему время. Потребуется время, чтобы Аллер вновь обрёл свой игровой ритм», — приводит слова Ройса Eurosport.

Напомним, Аллер перешёл в дортмундскую «Боруссию» из амстердамского «Аякса» в летнее трансферное окно. После перехода у нападающего была диагностирована злокачественная опухоль яичка. Аллер прошёл курс химиотерапии и перенёс две операции.