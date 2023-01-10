Главный тренер «Интер Майами» ответил на вопрос о возможном трансфере Месси

Главный тренер «Интер Майами» Фил Невилл не исключает вариант перехода в свою команду нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси

«Трансфер Месси? Почему бы нет? Я верю, что это может произойти. Игроки во всём мире считают MLS сильной лигой. Любая сделка такого уровня — это сложный процесс, который требует времени.

Если к нам придёт Месси, я буду счастлив, потому что мне нравится работать с лучшими футболистами и учиться у них», — приводит слова Невилла Daily Mail.

В ноябре 2022 года некоторые СМИ сообщали, что Месси перейдёт в американскую команду на правах свободного агента из «ПСЖ» летом 2023 года, когда истечёт его контракт с парижским клубом.

В текущем сезоне 35-летний форвард провёл за «ПСЖ» 19 матчей во всех турнирах, забив 12 голов и отдав 14 результативных передач. В составе сборной Аргентины Месси стал победителем чемпионата мира — 2022.