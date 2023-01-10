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Андреа Пирло предложил свои услуги сборной Бельгии

Андреа Пирло предложил свои услуги сборной Бельгии
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Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло хочет возглавить сборную Бельгии, сообщает HLN.

«Красные» дьяволы продолжают поиск нового наставника команды после ухода испанского специалиста Роберто Мартинеса. Пирло связался с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией, чтобы обсудить возможность работы в сборной, однако нет уверенности, что его тренерский стиль подойдёт команде.

Одним из претендентов на вакантную должность является Тьерри Анри, который был ассистентом Мартинеса и не покинул свой пост после ухода испанца. Защитник Тоби Алдервейрелд и форвард Ромелу Лукаку уже выразили желание видеть француза новым главным тренером сборной.

На чемпионате мира в Катаре Бельгия заняла третье место в группе с Марокко, Хорватией и Канадой.

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