Андреа Пирло предложил свои услуги сборной Бельгии

Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло хочет возглавить сборную Бельгии, сообщает HLN.
«Красные» дьяволы продолжают поиск нового наставника команды после ухода испанского специалиста Роберто Мартинеса. Пирло связался с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией, чтобы обсудить возможность работы в сборной, однако нет уверенности, что его тренерский стиль подойдёт команде.
Одним из претендентов на вакантную должность является Тьерри Анри, который был ассистентом Мартинеса и не покинул свой пост после ухода испанца. Защитник Тоби Алдервейрелд и форвард Ромелу Лукаку уже выразили желание видеть француза новым главным тренером сборной.
На чемпионате мира в Катаре Бельгия заняла третье место в группе с Марокко, Хорватией и Канадой.
Ракитич троллит Лукаку после матча Хорватии и Бельгии на ЧМ:
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