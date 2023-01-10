Бышовец: больше всего меня удивила новость о решении РФС отказаться от перехода в Азию

Бывший наставник нескольких российских клубов Анатолий Бышовец признался, что был удивлён решением Российского футбольного союза (РФС) отказаться от перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Больше всего на новогодних праздниках меня удивила новость о решении РФС отказаться от идеи перехода в Азиатскую лигу», – сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, о переходе России в АФК из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны были объявить ещё в декабре 2022 года, после нескольких заседаний исполкома Российского футбольного союза (РФС). Сборной России и российским командам сейчас запрещено участвовать в официальных международных встречах из-за решения УЕФА и ФИФА.