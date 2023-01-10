Вратарь «Урала» Помазун: с Гончаренко мы начали играть в атакующий и агрессивный футбол

Вратарь «Урала» Илья Помазун высказался об изменениях, случившихся в команде после прихода на пост главного тренера Виктора Гончаренко.

«Что поменялось в тренировках вратарей с приходом Гончаренко? У нас особо ничего не поменялось, продолжаем работать с Андреем Владиславовичем Шпилёвым. Требования остались примерно такими же. Добавилась игра через вратарей, соответственно, мы больше играем ногами, больше развиваем атаки. От этого немного тренировочный процесс поменялся, однако, мы с Андреем Владиславовичем отрабатывали все эти моменты, поэтому мы были готовы к перестроениям.



Как Гончаренко влияет на работу вратарей? Он подсказывает упражнения, направленные на развитие тактической составляющей. Делает акцент на начало атаки, на взаимодействие с защитниками, чтобы они не боялись играть через нас. К встрече с Виктором Михайловичем я был готов, прекрасно знаю его подход и требования, всё-­таки шесть лет тренировался под его руководством. С ним команда начала играть в более атакующий, дерзкий и агрессивный футбол, также пришли свежие идеи, что в совокупности и привело к беспроигрышной серии», — приводит слова Помазуна пресс-служба «Урала» на официальном сайте.