«Динамо» объявило о прибытии в расположение команды защитника Милана Майсторовича
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Защитник «Динамо» Милан Майсторович, выступавший первую часть сезона на правах аренды за «Войводину», прошёл медосмотр вместе с московской командой и отправится с ней на тренировочные сборы. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо» в своём телеграм-канале.
«Динамо» объявило о выкупе прав на 18-летнего Майсторовича в августе 2022 года, но тогда было заранее обговорено, что завершит календарный год футболист в своей родной команде. По данным Transfermarkt, переход футболиста сборной Сербии U18 обошёлся бело-голубым в € 1,2 млн.
Майсторович выступал за молодёжные команды «Войводины». В общей сложности в 37 матчах во всех турнирах он забил три гола. Ранее он также был футболистом сборных Сербии U15 и U17.
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