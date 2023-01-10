«Динамо» объявило о прибытии в расположение команды защитника Милана Майсторовича

Защитник «Динамо» Милан Майсторович, выступавший первую часть сезона на правах аренды за «Войводину», прошёл медосмотр вместе с московской командой и отправится с ней на тренировочные сборы. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо» в своём телеграм-канале.

«Динамо» объявило о выкупе прав на 18-летнего Майсторовича в августе 2022 года, но тогда было заранее обговорено, что завершит календарный год футболист в своей родной команде. По данным Transfermarkt, переход футболиста сборной Сербии U18 обошёлся бело-голубым в € 1,2 млн.

Майсторович выступал за молодёжные команды «Войводины». В общей сложности в 37 матчах во всех турнирах он забил три гола. Ранее он также был футболистом сборных Сербии U15 и U17.