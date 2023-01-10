Непомнящий: очень хочется, чтобы ЦСКА дал бой «Спартаку» и «Зениту» во второй части РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от второй части сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Во второй части сезона, конечно же, буду следить за ЦСКА — они в приоритете. Очень хочется, чтобы они вклинились в борьбу за призовые места, а самое главное — дали бой «Спартаку» и «Зениту».



Но с чемпионом всё давно понятно — здесь интриг никаких нет. Сегодняшний «Зенит» сильнее всех на две головы», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Первые матчи в чемпионате России после зимней паузы пройдут в начале марта 2023 года. На данный момент первую строчку в турнирной таблице занимает «Зенит», набравший в 17 матчах 42 очка. В тройку также входят «Спартак» (36) и «Ростов» (35).