Непомнящий: очень хочется, чтобы ЦСКА дал бой «Спартаку» и «Зениту» во второй части РПЛ
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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от второй части сезона в Российской Премьер-Лиге.
«Во второй части сезона, конечно же, буду следить за ЦСКА — они в приоритете. Очень хочется, чтобы они вклинились в борьбу за призовые места, а самое главное — дали бой «Спартаку» и «Зениту».
Но с чемпионом всё давно понятно — здесь интриг никаких нет. Сегодняшний «Зенит» сильнее всех на две головы», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Первые матчи в чемпионате России после зимней паузы пройдут в начале марта 2023 года. На данный момент первую строчку в турнирной таблице занимает «Зенит», набравший в 17 матчах 42 очка. В тройку также входят «Спартак» (36) и «Ростов» (35).
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