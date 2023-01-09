Трансферы РПЛ в новогодние праздники. Топ-клубы провернули несколько сделок

Пока в России были новогодние праздники, футбольные клубы продолжали работу: с 31 декабря по 8 января в РПЛ состоялось шесть трансферов, один из которых – продажа в Европу. Больше всех переходов за эти дни оформили «Краснодар» – клуб пополнили сразу два новичка-легионера – и «Пари НН», который взял в аренду Владислава Яковлева и выкупил Виктора Александрова из «Рубина».
Илья Агапов. «Пари НН» ➡️ ЦСКА
Воспитанник «Рубина», который ранее выступал за вторую команду казанцев, «Спартак-2» и «Нефтехимик», подписал контракт до 2027 года и, по информации «Чемпионата», будет получать € 300 тыс. в год. Изначально была информация, что руководство ЦСКА предлагает «Пари Нижний Новгород» за трансфер защитника 130 млн рублей, но позднее сообщалось о 100 млн. При этом портал Transfermarkt оценивает стоимость Агапова, который в первой части сезона провёл за «Пари НН» 16 матчей, в € 1 млн. Игрок уже отправился с командой на сборы в ОАЭ.
«Всё прошло отлично, просто замечательно попрощались с Агаповым. Мы лично с ним созвонились, пожелали друг другу удачи и сказали слова благодарности за совместную работу в эти полгода. Илья мне понравился и как человек, и как футболист. Думаю, у него большое будущее. Он очень светлый и добрый человек. Довольны ли суммой трансфера? Да, нас всё устроило».
Эксперты считают, что Агапов поможет ЦСКА, а игроку, в свою очередь, переход в московский клуб пойдёт только на пользу: он молодой и перспективный, а команде нужен был центральный защитник с российским паспортом.
Илья Агапов
Фото: ПФК ЦСКА
Владислав Яковлев. ЦСКА ➡️ «Пари НН»
Яковлев стал частью сделки по переходу Агапова в ЦСКА – воспитанник московского клуба направился в обратном направлении в аренду до конца сезона. При этом у «Пари НН» есть фиксированная опция выкупа футболиста, и в случае её активации московский клуб в следующие два года будет иметь первоочередное право выкупа нападающего. Яковлев был в системе ЦСКА с шести лет и провёл за основу 34 матча, из которых 14 – в этом сезоне. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 500 тыс.
Владислав Яковлев
Фото: ФК «Пари НН»
Мозес Кобнан Дэвид. «Подбрёзов» (Словакия) ➡️ «Краснодар»
20-летний нигерийский нападающий подписал контракт до конца июня 2026 года. В профессиональном футболе он дебютировал в 2021 году в словацком клубе «Середь», откуда летом 2022-го перешёл в «Подберёзову», где всего за полгода выдал отрезок из 13 голов в 20 матчах. Мозес прилетит в Дубай на сбор «Краснодара», где пройдёт медобследование и подпишет контракт. Transfermarkt указывает, что сумма трансфера – € 1 млн.
Мозес Кобнан Дэвид
Фото: ФК «Краснодар»
Кади. «Карабах» (Азербайджан) ➡️ «Краснодар»
Ещё одно усиление «Краснодара» – бразильский 26-летний полузащитник, игравший в чемпионате Азербайджана с 2021 года (38 матчей, 16 голов). Контракт подпишут до 2026 года на сборах в Дубае после прохождения медобследования, как и в случае с Мозесом. Согласно данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 2 млн, но бывший форвард сборной Азербайджана и «Ростова» Магомед Гурбанов в разговоре с azerisport упомянул другую цифру – € 5 млн. И почему-то назвал этот трансфер «агентскими махинациями»: «Думаю, Кади будет сидеть на замене. В «Краснодаре» хороший состав. Ему там будет тяжело пробиться в старт. Да, для «Карабаха» это хорошие деньги. Я вообще удивлён, что за Кади дали € 5 млн. В Азербайджане очень слабый чемпионат. Соответственно, уровень футболистов тоже невысок».
При этом, когда Кади переехал в «Карабах» из португальского клуба, вылетевшего в третью лигу, в Азербайджане трансфер тоже раскритиковали.
Кади
Фото: ФК «Краснодар»
Виктор Александров. «Рубин» ➡️ «Пари НН» (выкуп)
Александров – воспитанник нижегородского футбола, но в 15 лет перешёл в систему «Рубина». Зимой 2022-го он на правах аренды перешёл в «Пари НН», где первые полгода провёл в запасе, а потом начал выходить уже чаще – в этом сезоне на его счету 15 матчей и четыре мяча.
Виктор Александров
Фото: ФК «Пари НН»
В декабре его спрашивали о будущем, и он говорил однозначно – хочет остаться в Нижнем Новгороде: «Меня здесь всё устраивает, есть игровая практика – это всё, что мне нужно». В итоге клуб его выкупил за символичные € 320 тыс.
«Для нас было важно сохранить нижегородца в составе. Виктор раскрылся в Нижнем, забивал важные голы и является перспективным футболистом. Рассчитываем на Виктора, он обладает всеми качествами, чтобы и дальше помогать команде и расти вместе с клубом в родном городе».
Алексей Каштанов. «Родина» ➡️ «Урал» (выкуп)
Каштанов провёл первую часть сезона на правах аренды, но по итогам его выступлений (5+5 в 16 матчах!) «Урал» решил воспользоваться опцией выкупа. За нападающего клуб заплатил € 500 тыс.
Алексей Каштанов
Фото: ФК «Урал»
Деян Ловрен. «Зенит» ➡️ «Лион»
Отъезд Ловрена стал неожиданностью: генеральный директор Александр Медведев в конце декабря говорил, что на первых сборах клуб планирует обсудить продление действующего соглашения на год, то есть до 2024-го. Но уже 2 января «Зенит» объявил, что хорват уезжает в «Лион», за который он уже выступал с 2010-го по 2013-й. Ловрен подписал контракт до 2025 года.
«Спасибо за всё, «Зенит». Мне очень понравились 2,5 года, проведённые в самом прекрасном городе мира. В моём сердце навсегда останется множество воспоминаний. Я гордился быть капитаном клуба, мне это нравилось. Я и моя семья хотим поблагодарить всех, кого мы встретили здесь. Мы никогда вас не забудем. Большое спасибо всем, я буду скучать. Моим товарищам по команде и тренерскому штабу хочу сказать: для меня было честью играть и работать вместе с вами. Мы навсегда останемся друзьями. Желаю вам удачи во второй части сезона, у вас всё получится».
«Зенит» получил за защитника € 2 млн. Как сообщало издание Calciomercato, инициатором приглашения хорвата был главный тренер «Лиона» Лоран Блан – и, если бы не предложение со стороны французского клуба, Ловрен остался бы в «Зените».
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