Бывший полузащитник «Ливерпуля» и экс главный тренер «Рейнджерс» и «Астон Виллы» Стивен Джеррард может возглавить сборную Польши, сообщает The Sun.
По информации источника, руководство Польского футбольного союза вступило в переговоры с британским специалистом. Джеррард в настоящий момент раздумывает над предложением.
Напомним, ранее сборная Польши по футболу на своём официальном сайте объявила об уходе главного тренера Чеслава Михневича с поста наставника национальной команды.
До этого кандидатом на пост наставника сборной Польши называли бывшего тренера сборной Украины Андрея Шевченко.
Стивен Джеррард ранее тренировал «Астон Виллу», он покинул клуб в октябре 2022 года. Под руководством Джеррарда «Астон Вилла» провела 40 матчей, в которых одержала 13 побед, восемь раз сыграла вничью и ещё 19 раз проиграла.
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