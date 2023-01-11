Кириченко: работал в «Сочи» и до подписания контракта, просматривал игроков

Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко рассказал о своём назначении в клуб.



«Я знал, что мы войдём в тренерский штаб. Но пока контракт не был подписан, о чём говорить было? Мы об этом договорились с Бердыевым ещё до Нового года? Естественно. Мы постоянно на связи. Уже тогда мы работали вместе с точки зрения теории, в просмотре футболистов. Трудились и без контрактов. Не вижу в этом ничего такого. В Иране мы полтора месяца тренировали без контрактов.



Сейчас уже полностью в работе? Да, уже тренируемся, рабочая обстановка. Начался сбор, всегда непросто выходить из отпуска. Втягиваемся в подготовительный процесс. Приятно было увидеть всех знакомых, с кем пересекался раньше, будучи даже игроком. Это нормальные вещи. Почему Данильянца в итоге нет в тренерском штабе? Не могу сказать. Это не ко мне вопросы», – приводит слова Кириченко «РБ Спорт».

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