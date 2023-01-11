Главный тренер «Бенфики» прокомментировал срыв трансфера Энцо Фернандеса в «Челси»

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Роджер Шмидт высказался о срыве трансфера своего полузащитника Энцо Фернандеса в лондонский «Челси». Ранее немецкий специалист назвал действия синих во время переговоров неуважительными.

«Я рад, что этот вопрос закрыт, и теперь мы можем снова сосредоточиться на футболе. Для Энцо было очень важно вернуться, чтобы он мог играть со своей командой за «Бенфику». Слухи о возможных предложениях — это часть футбола.

Важно то, как игрок и клуб справляются с ситуацией. Всё было очень открыто и искренне. У меня никогда не было никаких сомнений относительно его характера, индивидуальности и отношения к делу. Он экстраординарный игрок, который любит играть в футбол и за «Бенфику», — приводит слова Шмидта издание BBC.

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