Поттер — о переходе Феликса в «Челси»: Жоау великолепен. Он способен сделать разницу

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер прокомментировал переход португальского нападающего Жоау Феликса в стан «аристократов» из мадридского «Атлетико» на правах аренды.

«Жоау Феликс великолепен. Он регулярно тренировался, у него была игровая практика, так что физически он может выйти на поле. Вопрос лишь в том, как он справится с адаптацией. Он уверенный в себе игрок, который может сделать разницу», — приводит слова Поттера «твиттер» Absolute Chelsea.

Ранее стало известно, что «Челси» заплатит за аренду португальца до конца текущего сезона € 11 млн. Сам Феликс перед переходом в лондонский клуб продлил контракт с «Атлетико» до 2027 года.

В текущем сезоне 23-летний Феликс успел отметиться четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами в 14 матчах за «Атлетико».

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