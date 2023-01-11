Поттер — о переходе Феликса в «Челси»: Жоау великолепен. Он способен сделать разницу

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер прокомментировал переход португальского нападающего Жоау Феликса в стан «аристократов» из мадридского «Атлетико» на правах аренды.
«Жоау Феликс великолепен. Он регулярно тренировался, у него была игровая практика, так что физически он может выйти на поле. Вопрос лишь в том, как он справится с адаптацией. Он уверенный в себе игрок, который может сделать разницу», — приводит слова Поттера «твиттер» Absolute Chelsea.
Ранее стало известно, что «Челси» заплатит за аренду португальца до конца текущего сезона € 11 млн. Сам Феликс перед переходом в лондонский клуб продлил контракт с «Атлетико» до 2027 года.
В текущем сезоне 23-летний Феликс успел отметиться четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами в 14 матчах за «Атлетико».
Игроки «Челси» вышли на разминку в футболках в память о Виалли:
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