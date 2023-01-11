В «Челси» определили шорт-лист для усиления полузащиты. В списке пять игроков

Лондонский «Челси» планирует провести коренное обновление не только в руководящем персонале, но и в составе игроков. Как сообщает The Telegraph, в связи с возможным уходом Жоржиньо, чей контракт истекает летом 2023 года, синие определили для себя шорт-лист из пяти футболистов для усиления центра поля.
По сведениям источника, зимой лондонцы будут претендовать на трёх игроков — полузащитников «Брайтона» Мойсеса Кайседо и Алексиса Мак Аллистера, а также вундеркинда из «Бенфики» Энцо Фернандеса. Летом синие хотят подписать хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема или капитана «Вест Хэма» Деклана Райса.
Учитывая, что в борьбе за Беллингема и Райса «Челси» не считается фаворитом, а переговоры с «Бенфикой» о Фернандесе обернулись провалом, наиболее подходящим вариантом видится кто-то из игроков «Брайтона». Считается, что «чайки» склонны расстаться с Кайседо, нежели с Мак Аллистером. Кроме того, «Челси» также планирует продлить контракт с Н'Голо Канте, который в данный момент восстанавливается от полученной травмы.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 11 января 2023
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