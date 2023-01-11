«Интер» может продать Думфриса для будущих трансферов. На игрока претендуют клубы АПЛ

«Интеру» придётся продать одного из игроков, если клуб хочет проспонсировать свои покупки в летнее трансферное окно. Как сообщает издание Sky Sport Italia, основным претендентом, кого «нерадзурри» предпочтут продать, является крайний защитник Дензел Думфрис.
Итальянцы рассчитывают выручить за игрока сборной Нидерландов летом около € 60 млн, в особенности после его яркого выступления на чемпионате мира в Катаре (гол и две передачи в пяти матчах). Игрок пользуется большим спросом у клубов Премьер-лиги. Кроме «Челси», с которым игрока связывает уже не первое трансферное окно (особенно на фоне очередной травмы Риса Джеймса), к защитнику также проявляют интерес «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
В текущем сезоне Думфрис провёл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал два голевых паса. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего голландца в € 28 млн.
Самые дорогие футболисты по сумме трансферов:
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