«Манчестер Сити» не нанёс ни одного удара в створ ворот «Саутгемптона» в Кубке лиги

«Манчестер Сити» не смог нанести ни одного удара в створ ворот «Саутгемптона» в четвертьфинале Кубка английской лиги. Матч состоялся на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне и завершился победой хозяев со счётом 2:0.

По ходу матча «горожане» нанесли семь ударов по воротам «Саутгемптона», но ни один из них не пришёлся в створ. «Саутгемптон», в свою очередь, нанёс 12 ударов по воротам команды Хосепа Гвардиолы, четыре из которых пришлись в створ.

Напомним, в прошлом сезоне «Манчестер Сити вылетел на стадии 1/8 финала, уступив в серии послематчевых пенальти «Вест Хэму».

Следующий матч «Манчестер Сити» проведёт уже в рамках английской Премьер-лиги, где встретится в дерби с «Манчестер Юнайтед». Игра состоится в субботу, 14 января, начало – в 15:30 мск.

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