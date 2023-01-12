Асенсио: «Реал» хотел избежать серии пенальти, но мяч не летел в ворота

Футболист «Реала» Марко Асенсио прокомментировал победу своей команды в 1/2 финала Суперкубка Испании (1:1, 4:3 по пенальти).
«Было очень сложно,, обеим командам не хватало ритма. Было тяжело, но, самое главное — мы вышли в финал. Ранний гол во втором тайме всё испортил. „Валенсия“ провела отличный матч, это стоит признавать. Мы хотели забить в концовке, чтобы избежать серии пенальти, но мяч просто не летел в ворота. Но, тем не менее, мы ради, что мы там, где хотим быть — мы в финале», — приводит слова Асенсио AS.
Напомним, после 1:1 в основное время команды не забили в дополнительное время, поэтому лучшая определялась в серии пенальти. Точнее оказались футболисты «Реала».
В финале футболисты мадридского «Реала» турнира они сыграют с победителем пары «Барселона» — «Бетис».
- 12 января 2023
-
03:48
-
03:43
-
03:41
-
03:39
-
02:50
-
02:47
-
02:25
-
02:06
-
01:51
-
01:50
-
01:34
-
01:25
-
01:12
-
00:58
-
00:54
-
00:54
-
00:53
-
00:53
-
00:52
-
00:51
-
00:03
-
00:00
- 11 января 2023
-
23:44
-
23:36
-
23:33
-
23:30
-
23:29
-
23:17
-
23:15
-
22:50
-
22:50
-
22:49
-
22:21
-
22:20
-
22:17