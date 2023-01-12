Асенсио: «Реал» хотел избежать серии пенальти, но мяч не летел в ворота

Футболист «Реала» Марко Асенсио прокомментировал победу своей команды в 1/2 финала Суперкубка Испании (1:1, 4:3 по пенальти).



«Было очень сложно,, обеим командам не хватало ритма. Было тяжело, но, самое главное — мы вышли в финал. Ранний гол во втором тайме всё испортил. „Валенсия“ провела отличный матч, это стоит признавать. Мы хотели забить в концовке, чтобы избежать серии пенальти, но мяч просто не летел в ворота. Но, тем не менее, мы ради, что мы там, где хотим быть — мы в финале», — приводит слова Асенсио AS.

Напомним, после 1:1 в основное время команды не забили в дополнительное время, поэтому лучшая определялась в серии пенальти. Точнее оказались футболисты «Реала».

В финале футболисты мадридского «Реала» турнира они сыграют с победителем пары «Барселона» — «Бетис».