«Зенит» получит больше 50% от будущей продажи Мантуана
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«Зенит» договорился с «Коринтиансом», что при последующей продаже полузащитника Густаво Мантуана клуб получит более 50% от суммы будущего трансфера. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
21-летний Мантуан вместе с вратарём Иваном летом 2022 года перешёл в «Зенит» на правах аренды в обмен на аренду Юри Алберто в «Коринтианс». 10 января «Зенит» объявил об обмене Алберто на защитника Роберта Ренана и полузащитника Ду Кейроса. Иван вернулся в расположение «Коринтианса», а Мантуан останется в «Зените» до конца сезона. При этом российский клуб не будет выкупать права на его трансфер.
За «Зенит» Мантуан в 18 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал результативную передачу.
Новость по темеИсточник: «Зенит» получит 50% с продажи Густаво Мантуана
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