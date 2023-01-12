Ульянов опроверг информацию о подписании предварительного контракта Самошникова с «Локо»

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о возможном подписании контракта между клубом и защитником казанского «Рубина» Ильёй Самошниковым.

«Могу сказать, что у нас ничего нет, никакого контракта не подписано. Некорректно говорить про условия этого мифического договора. Тем более, что Самошников на данный момент футболист с действующим контрактом с «Рубином», — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что Самошников подписал предварительное соглашение с «Локомотивом». По информации источника, контракт футболиста с железнодорожниками вступит в силу летом 2023 года и будет рассчитан на три года.



25-летний Самошников в текущем сезоне Первой лиги сыграл 16 матчей. Защитник отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.