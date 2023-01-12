Виктор Гончаренко: уверен, что Крыховяк меньше всех хотел уезжать из «Краснодара»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказал мнение об уходе польского полузащитника Гжегожа Крыховяка из «Краснодара» в связи с началом специальной военной операции на Украине.
«Хочу встать на сторону Крыховяка. Много было слухов, что он всех легионеров подговорил уехать. Но я уверен, что он меньше всех хотел уезжать и не занимался этой ерундой. Гжегож суперадекватный, корректный и воспитанный парень», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Крыховяк воспользовался правом покинуть российскую команду и выступает на правах аренды за «Аль-Шабаб» в Саудовской Аравии. По условиям арендного соглашения поляк должен вернуться в «Краснодар» летом 2023 года.
Полностью интервью с Виктором Гончаренко читайте на «Чемпионате»:
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