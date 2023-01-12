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Гюндоган прокомментировал вылет «Манчестер Сити» из Кубка английской лиги

Гюндоган прокомментировал вылет «Манчестер Сити» из Кубка английской лиги
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о поражении от «Саутгемптона» (0:2) в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.

«Очень разочаровывает не только результат, но и игра. Это определённо не то, чего мы хотели. У нас были надежды пройти дальше в Кубке, но с таким выступлением не было никаких шансов. С нашей стороны этого было недостаточно.

Есть несколько моментов в контроле мяча, мы были недостаточно агрессивны, не выигрывали единоборства, давая им возможность играть. С мячом мы допустили много ошибок, пропустили много передач, слишком легко отдали им мяч, и это привело к двум голам.

Мы были недостаточно хороши, чтобы создавать моменты, недостаточно хороши, чтобы забить гол. Сочетание выступления игроков всей команды даёт такой результат. Особенно перед дерби (14 января «Манчестер Сити» встретится с «Манчестер Юнайтед». — Прим. «Чемпионата») это нелегко принять, нам нужно вернуться на наш маршрут, быть скромнее и усердно работать. Надеюсь, в следующем матче мы сможем сыграть лучше», — приводит слова Гюндогана официальный сайт «Манчестер Сити».

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